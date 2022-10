Silent Hill: Konami gibt ungewollt einige Inhalte des heutigen Livestreams preis

Heute um 23 Uhr wird Konami bei Silent Hill Transmission über die Zukunft von Silent Hill sprechen. Das ist natürlich sehr interessant. Wie üblich ist der Livestream jetzt auch schon verfügbar. Er wird inzwischen auch auf der offiziellen Website verlinkt.

Dummerweise war jemand bei Konami bei der Videobeschreibung und den Video-Tags wohl konkreter, als es dem Publisher lieb sein dürfte. In der Beschreibung stand nämlich zu Beginn kurze Zeit:

– SILENT HILL 2

Fehlt also nur noch der Link zum PlayStation Store. Bis dahin war aber alles schon mal gut vorbereitet. Bekannt war vorab natürlich nicht, dass Silent Hill 2 gezeigt werden würde. Gemeinsam mit den Medienberichten, die es seit Monaten gibt, lässt dieser Hinweis auf das kolportierte Silent Hill 2 Remake schließen. Es soll angeblich bei Bloober Team in Entwicklung sein.

Darüber hinaus hat Dataminer Lance McDonald in den Video-Tags des Quellcodes (über jeden Browser abrufbar) weitere Inhalte ausgegraben. Dort ist unter anderem von einem Silent Hill: Ascension, Silent Hill f und Return to Silent Hill die Rede, zudem von einem Teaser-Trailer, einem Interview und zusätzlich zu „PlayStation“ bei Silent Hill 2 auch von „Steam“.

Am wahrscheinlichsten war bis dato, dass wir Silent Hill: The Short Message kennenlernen. Dieses Trademark hatte sich Konami zuletzt registriert. Es passte auch gut zu einem der bisherigen Gerüchte. Demnach soll eines von mehreren Silent-Hill-Spielen aktuell bei Publisher Annapurna Interactive entstehen. Hier war in Medienberichten die Rede von „Short Stories“ – das passt natürlich hervorragend zum Trademark.

Der Livestream:

