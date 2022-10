3 für 49 Euro mit Cyberpunk 2077, Stranger of Paradise, einigen Switch-Games und mehr

Media Markt und Saturn sind heute mit einer neuen „3 für 49 Euro“-Aktion an den Start gegangen. Der Name verrät es bereits, ihr bekommt dabei drei Spiele für 49 Euro. Der Preis der Spiele ist dabei egal.

Eine gute Gelegenheit, um die Sammlung zu erweitern. Besonders für PS4 und Xbox One nehmen sehr viele Spiele an der Aktion teil. Ihr findet beispielsweise Cyberpunk 2077, Ghostwire: Tokyo, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin oder Tiny Tina’s Wonderlands.

Auch ein paar wenige Switch-Spiele nehmen hier an der Aktion teil, darunter Life is Strange: True Colors. Hier sind schon viele Auswahlmöglichkeiten vergriffen, aber vielleicht habt ihr auch bei der Marktabholung noch eine Chance.

Bildmaterial: Media Markt – Werbung