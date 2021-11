Pikmin Bloom: Erste Downloadzahlen zum neuen Niantic-Walking-Game

Das neue Walking-Game von Niantic und Nintendo – Pikmin Bloom – wurde nach etwa zwei Wochen weltweit 2 Millionen Mal heruntergeladen. Das berichtet Eurogamer mit Bezug auf Daten von Marktanalyst SensorTower.

Über 864.000 Downloads sollen demnach aus Japan stammen, also nahezu die Hälfte. Das sollte erklären, warum ihr in eurem Dorf bisher mit dem Blumenpflanzen alleine da steht.

Pokémon GO erzielte schon in den ersten beiden Wochen 75 Millionen Downloads. Eine andere Niantic-App, Harry Potter: Wizards Unite, schaffte in dieser Zeit 12,4 Millionen Downloads. Beide Marken sind allerdings um ein Vielfaches bekannter.

Laut den ersten Erhebungen hat Pikmin Bloom bereits 473.000 US-Dollar eingespielt, den Großteil davon in Japan. Pokémon GO schaffte in den ersten beiden Wochen unglaubliche 116 Millionen.

Auf Schritt und Tritt wachsen die Pikmin-Keime, bis ihr diese pflücken könnt. Von deren Köpfen könnt ihr danach Blütenblätter sammeln, welche ihr unterwegs pflanzen könnt. Zudem könnt ihr die Pikmin losschicken, um Früchte oder Keime einzusammeln. Es gibt insgesamt sieben Arten von Pikmin mit einzigartigen Fähigkeiten.

Wenn ihr mit euren Pikmin spaziert, hinterlässt ihr zudem eine Blütenspur. Am Ende des Tages gibt es eine Zusammenfassung, so entsteht eine Art Tagebuch. Die Pikmin können sogar Postkarten von Orten bringen, die besucht worden sind.

Bildmaterial: Pikmin Bloom, Nintendo, Niantic