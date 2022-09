Ja, tatsächlich: Es wird wieder eine Nintendo Direct geben

Der Zyklus ist immer der gleiche. Es gibt eine Nintendo Direct, dann ist einige Wochen lang Ruhe. Dann wird darüber spekuliert, wann es eine Nintendo Direct gibt. Dann gibt es eine Nintendo Direct und es geht wieder von vorne los.

Es gibt immer wieder eine neue Nintendo Direct.

Die allerbesten Chancen dafür gibt es im September, weil es im September in den letzten Jahren immer eine Nintendo Direct gab. Das ergibt außerdem auch für Nintendo viel Sinn in Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft.

Weil Nintendo die Show aber immer sehr kurzfristig ankündigt, bleibt es an anonymen Leakern und öffentlichkeitsinteressierten Journalisten, pünktlich für Termin- und Inhaltsspekulationen zu sorgen.

Genau die gibt es jetzt. Mike Minotti von GamesBeat und der stets kommunikative Jeff Grubb von Giant Bomb preschen vor (via VGC) und sind sich „sehr, sehr sicher“, dass endlich die oft ins Gespräch gebrachten Portierungen von Wind Waker und Twilight Princess angekündigt werden.

Ein „Zelda blowout“ soll es werden und „100-prozentig“ wird es eine Direct im September geben. Das ist – wie gesagt – tatsächlich ziemlich wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Minotti und Grubb hier auf die Nase fallen, ist gering.

Auf die Zelda-Spiele hätte Grubb (in Vorbereitung auf die Fortsetzung zu Breath of the Wild) auch getippt, wenn sie nichts davon gehört hätten, aber sie haben davon gehört. Auch vom Metroid Prime Remaster hat man mal wieder gehört.

In der Woche des 12. Septembers soll die neue Nintendo Direct kommen, so die Vorhersage. Es ist auch die Woche, in der die Tokyo Game Show 2022 beginnt. Nintendo ist traditionell nicht bei der Messe präsent, aber das heißt nicht, dass man die Aufmerksamkeit nicht nutzt. Auch in Köln war man nicht, strahlte aber eine Nintendo Treehouse aus.

Bildmaterial: Zelda: Wind Waker HD, Nintendo