The Legend of Heroes: Die Trails-Reihe vermeldet aktuelle Verkaufszahlen

In einer Woche erscheint hierzulande The Legend of Heroes: Trails from Zero. Ebenfalls nächste Woche geht es in Japan mit The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- weiter. Nun hat Falcom im Vorfeld dieser Veröffentlichung die bisherige Gesamtverkaufszahl der Trails-Reihe von The Legend of Heroes genannt.

Demnach wurden weltweit inzwischen sieben Millionen Trails-Spiele verkauft. Damit sind in den letzten beiden Jahren etwa zwei Millionen hinzugekommen. Zu den Trails-Spielen gehören die drei Ableger von Trails in the Sky (Liberl-Ableger), die beiden Crossbell-Titel Trails from Zero sowie Trails to Azure, die vier Cold-Steel-Spiele (Erebonia-Ableger) sowie die neue Calvard-Serie mit Kuro no Kiseki. Zudem ist Trails into Reverie ein Epilog zu den Erebonia- und Crossbell-Spielen. Hinzu kommen weitere Spin-offs, insbesondere The Legend of Nayuta: Boundless Trails und der kommende Anime The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom