Splatoon-amiibo: Restock bei Nintendo – die Sea Sirens und Off the Hook zum Normalpreis

Im My Nintendo Store ist ein Restock für ältere Splatoon-amiibo verfügbar. Ihr bekommt dort aktuell nahezu alle bisherigen amiibo zur Splatoon-Serie zum Normalpreis. Insbesondere die Sets mit den Sea Sirens Aioli und Limone sowie Off the Hook bestehend aus Pearl und Marina waren bis dato im Handel und bei Ebay nur noch für das Doppelte und Dreifache zu haben.

Es ist üblich, dass Nintendo mit neuen Serienteilen auch alte amiibo neu produziert. Wir sahen das auch schon bei der Zelda-Serie. Wenn ihr euch einen der beliebten amiibo noch zum Normalpreis sichern möchtet, ist heute eure Chance. Ab 24,99 Euro bezahlt ihr im My Nintendo Store übrigens keine Versandkosten und seit dem Relaunch ist auch die Bezahlung mit PayPal möglich.

Von den neuen amiibo-Figuren zu Splatoon 3 ist übrigens noch nichts im My Nintendo Store zu sehen. Nintendo kündigte unlängst drei Figuren an. Es gibt einen Inkling in Gelb, einen Oktoling in Blau und Smallfry. Ihr könnt außerdem „spezielle Ausrüstung“ über die amiibo erhalten. Ob es diese amiibo auch im freien Handel oder hierzulande nur bei My Nintendo gibt, ist abzuwarten.

Bildmaterial: My Nintendo