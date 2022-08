Splatoon 3: Nintendo stellt neue amiibo zum Spiel und amiibo-Funktionen vor

In der heutigen Spezial-Direct zu Splatoon 3 hat Nintendo (natürlich) auch neue amiibo-Figuren angekündigt. In Splatsville findet ihr eine … na ja, eine amiibo-Verpackung, an der ihr eure Figuren einscannen könnt.

Ihr könnt dort auch Lieblingsoutfits sowie Ausrüstungskombinationen speichern und später bequem abrufen sowie Fotos machen. Natürlich gibt es auch die besagten neuen amiibo. Sie erscheinen im Winter in einem Dreierpack hierzulande.

Über die Vertriebsform in Europa hat Nintendo noch nichts bekannt gegeben. Zuletzt kam es auch vor, dass amiibo nur im My-Nintendo-Store verfügbar waren. Andere hingegen überall. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Es gibt einen Inkling in Gelb, einen Oktoling in Blau und Smallfry. Ihr könnt außerdem „spezielle Ausrüstung“ über die amiibo erhalten, die Nintendo aber noch nicht konkretisiert hat. Im Video stellt Nintendo an dieser Stelle Socken vor.

Ab Minute 42:40:

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo