Theatrhythm Final Bar Line: Einblicke zu Songs und Preisen der DLC-Pakete

Bei Nintendo Direct hat Square Enix in dieser Woche erstmals Theatrhythm Final Bar Line angekündigt. Das Spiel wird neben Nintendo Switch am 16. Februar 2023 auch für PlayStation 4 erscheinen.

Der neue Ableger der Theatrhythm-Reihe hat anders als seine Vorgänger keinen Crossover-Titel und das aus gutem Grund. Es wird nicht nur Musik aus Final Fantasy geben, sondern auch aus anderen Square-Enix-Spielen. Dafür müsst ihr allerdings drauflegen.

Während 385 Stücke aus Final Fantasy gleich im Hauptspiel enthalten sind, müsst ihr die Songpakete zu NieR, SaGa und Mana sowie Octopath Traveler, Live A Live und The World Ends With You per DLC dazukaufen. Dazu haben wir jetzt einige weitere Einblicke, die uns der eShop bietet.

Zwischen 2,49 Euro (Xenogears Pack) und 5,99 Euro (SaGa) müsst ihr für die einzelnen Pakete hinlegen. Das DLC-Paket zu Octopath Traveler, bestehend aus fünf zusätzlichen Songs, kostet beispielsweise 3,99 Euro. Ihr könnt euch die Preise und Inhalte der DLC-Pakete im eShop selbst ansehen und beurteilen.

Für Switch und PS4 wird es übrigens eine Handelsversion* geben.

Bildmaterial: Theatrhythm Final Bar Line, Square Enix, Indieszero