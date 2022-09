Final Fantasy VII Remake: Für realistische Katzen waren Katzenallergiker im Katzencafé

In Final Fantasy VII Remake Revisited besuchen die EntwicklerInnen nach und nach die Kapitel des Spiels und plaudern dabei über Design- und Entscheidungsprozesse während der Arbeiten am Remake.

Dabei gibt es oft interessante Einblicke und Anekdoten. Diesmal geht es um Kapitel 13 und insbesondere um die Wirkung, die man mit dem Fall der Platte erzeugen wollte. Auch, warum man ausgerechnet Barret in diesem Kapitel steuert und wie man mit Locations wie dem Untergrundlabor den Bogen zur Compilation of Final Fantasy VII spannt.

Wie wir heute wissen, besuchten die EntwicklerInnen für Recherchezwecke auch verschiedene Einrichtungen. Für die Tanzeinlage im Honigtöpfchen zum Beispiel einen Tanzclub. Für authentische Katzen in Final Fantasy VII Remake ging man körperlich sogar noch weiter.

Angesprochen auf die exakten physikalischen Features und Bewegungen der Katzen im Spiel erzählte Akira Iwasawa, Facial Director von Final Fantasy VII Remake, von Besuchen im Katzencafé.

„Bei unseren Gesichtsanimatoren gibt es ein paar Katzenfreunde im Team, und die haben sich natürlich sehr exakt dieser Details angenommen. Es gab aber auch andere Mitglieder des Teams, die zwar Katzenallergiker sind, aber heroisch Medizin eingenommen und Katzencafés besucht haben, um die Bewegungen und Mimik der Tiere zu beobachten“, erzählt Iwasawa.

„Wir haben auch viel Recherche bezüglich der Bewegungen von Katzenohren und -zungen usw. betrieben. In mancherlei Hinsicht waren wir vielleicht sogar heikler in Bezug auf den Ausdruck der Katzen als den der menschlichen Charaktere“, so Iwasawa weiter.

