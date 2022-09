Shenmue-Anime ereilt wohl das gleiche Schicksal wie seine Vorlage

Der Shenmue-Anime orientiert sich an seinem großen Vorbild: Heißt: vorzeitiges Ende. Wie bekannt wurde, wurde Shenmue The Animation jetzt von der Website von Adult Swim entfernt. Eurogamer berichtet, dass die erste Staffel auch bei anderen Streamingdiensten nicht mehr verfügbar ist. Eine Ausnahme bildet hier derzeit noch Crunchyroll.

Gerüchten zufolge sollte eine zweite Staffel eigentlich in der Planung sein, doch daraus wird jetzt offensichtlich nichts. Zumindest nicht in naher Zukunft. „Tut mir leid, Leute. Das ist passiert. Ihr könnt den gesamten Anime weiterhin auf Crunchyroll ansehen und er wird weiterhin als digitaler Download verfügbar sein“, so kommentiert Jason DeMarco, Senior Vice President of Anime bei Warner Bros Animation und Cartoon Network.

„Und ja, es sieht aus wie keine zweite Staffel von Shenmue geben, obwohl es gut genug lief, sodass wir uns auf S2 vorbereitet hatten. Vielleicht eines Tages“, so Jason DeMarco weiter. Es sieht so aus, als war es das erstmal für eine Weile mit Shenmue.

Shenmue erschien ursprünglich 1999 für Segas Dreamcast. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung Shenmue II. Im November 2019 erschien dann stolze 18 Jahre nach dem zweiten Eintrag Shenmue III. Der Titel war 2015 via Kickstarter-Kampagne angekündigt worden und konnte im Rahmen dieser ganze 6 Millionen US-Dollar einfahren.

Yu Suzuki äußerte sich schon vor einiger Zeit über die Möglichkeit eines vierten Ablegers und schätzt die Chancen gut ein, sofern es gelänge, ein breiteres Publikum anzusprechen. Aber konkrete Pläne gibt es nicht.

via VGC, Bildmaterial: Shenmue the Animation, Crunchyroll, Adult Swim