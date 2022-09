Square Enix zieht Gate of Nightmares und Deep Insanity: Asylum den Stecker

Square Enix hat den digitalen Tod zweier Mobile-Games angekündigt. Dies betrifft Gate of Nightmares und Deep Insanity: Asylum. Ersterer Titel verschwindet am 30. November, letztgenannter bereits am 31. Oktober.

Gate of Nightmares

Das Fantasy-RPG zeichnet sich in erster Linie durch die Charakter- und Weltgestaltung durch Hiro Mashima aus, welcher vor allem für Fairy Tail bekannt ist. Sein Stil ist ziemlich unverkennbar.

Gate of Nightmares spielt in der realen Welt und einer manifestierten Traumwelt, welche ein traditionelles Fantasy-Setting mit Schwertern und Magie bietet. Die sogenannten Nightwalker befehligen dabei die Nightmares genannten Monster. Diese entstehen natürlich durch Albträume.

Immerhin erzählt man bis Ende November noch die Geschichte zu Ende. Gate of Nightmares wird auf eine Lebensdauer von 13 Monaten kommen.

Deep Insanity: Asylum

Bei Deep Insanity handelt es sich gar um ein Cross-Media-Projekt, welches ebenfalls in Japan geblieben ist. Asylum, das Videospiel, schafft es auf ziemlich genau ein Jahr Laufzeit. Auch eine Steam-Umsetzung gibt es. Der Anime mit dem Untertitel The Lost Child schaffte eine Season mit zwölf Folgen. Der Manga unter dem Namen Nirvana bloß vier Bände.

via Gematsu, Siliconera, Bildmaterial: Gate of Nightmares, Square Enix