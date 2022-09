Xenoblade Chronicles 3: Heute so günstig wie nie und die Collector’s Edition kommt auch bald

Zur Stunde bekommt ihr Xenoblade Chronicles 3 bei Amazon so günstig wie noch nie seit der Veröffentlichung. 39,99 Euro kostet das JRPG derzeit. Das nur am Rande. Denn eigentlich wollten wir euch mitteilen, dass „sehr bald“ auch die Vorbestellung der Collector’s Edition zum Spiel möglich sein wird.

Buchstäblich zum Spiel. Denn nach Lieferverzögerungen verkauft Nintendo die Verpackung und die Inhalte der Collector’s Edition jetzt getrennt vom Spiel. Sonst hätten Fans schließlich warten müssen. So konnte jeder Interessent das Spiel schon zum Launch kaufen.

Apropos Interessenten: Wer sich als „Interessent“ bei Nintendo angemeldet hatte, bekam gestern eine E-Mail mit der Information zum baldigen Vorbestellstart. Diese Interessenten sollen „als Erste“ eine weitere E-Mail mit einem Produktlink erhalten, „sobald Vorbestellungen möglich sind“.

Ob die angemeldeten Interessenten tatsächlich „Vorkaufsrecht“ haben oder einfach nur per E-Mail informiert werden, wenn es losgeht, geht aus der Formulierung nicht so recht hervor. Ein wenig Skepsis ist angebracht – bisher lief in Sachen Collector’s Edition zu Xenoblade Chronicles 3 eigentlich gar nichts glatt.

Nintendo geht schon mal davon aus, dass viele leer ausgehen. „Beachte bitte, dass dieses Produkt in sehr begrenzter Auflage zur Verfügung stehen wird, und es nicht möglich sein wird, Bestellungen für alle durchzuführen, die ihr Interesse angemeldet haben“, heißt es.

„Um unseren Kunden die Flexibilität zu gewährleisten, das Spiel zum Erscheinungstermin zu erwerben und zu spielen, bieten wir nun die Zusatzinhalte der Collector’s Edition (Softcover-Concept-Artbook, Steel Case und Außenverpackung) separat zum Kauf an. Für einen Preis, der das Spiel Xenoblade Chronicles 3 nicht enthält“, verkündete Nintendo im Juli.

Wartet ihr noch auf die Collector’s Edition oder ist sie euch inzwischen egal?

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft