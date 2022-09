Kingdom Hearts: Square Enix feiert den 20. Geburtstag mit dieser Melodie-Uhr

Das erste Kingdom Hearts ist am 28. März 2002 in Japan für PlayStation 2 erschienen. Einige von euch haben es vermutlich nur gekauft, weil Final-Fantasy-Charaktere darin vorkommen. Oder?

Inzwischen ist Kingdom Hearts seinen Kinderschuhen längst entwachsen, Nomura sei Dank. In diesem Jahr feierte die Reihe ihren 20. Geburtstag mit einem Anniversary-Event, das schließlich auch in der Enthüllung von Kingdom Hearts IV gipfelte.

Und natürlich mit Merchandise. Dazu zählt eine schöne Melodie-Uhr, die explizit den 20. Geburtstag feiert, auch wenn sie erst im September 2023 hierzulande ausgeliefert wird. Im Square Enix Store könnt ihr sie für 159,99 Euro vorbestellen.

Die Uhr spielt zu jeder vollen Stunde eine Melodie. Dank eines Lichtsensors zum Glück nur, wenn der Raum „gut beleuchtet“ ist. Im Dunkeln beleuchtet ein Hintergrundlicht das Kunstwerk. 12 Tracks spielt die Uhr folgerichtig, darunter Klassiker wie Traverse Town, Dearly Beloved, The Other Promise und Passion. Die Lautstärke könnt ihr in drei Stufen einstellen.

Bildmaterial: Square Enix