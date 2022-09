Splatoon 3: Neuer Patch adressiert Verbindungsprobleme und ärgerliche Glitches

Splatoon 3 begeistert die Nintendo-Fangemeinde, lässt einige aber auch genervt zurück. Grund sind häufige Verbindungsabbrüche, damit einhergehend abgebrochene Online-Matches und lange Wartezeiten in der Lobby.

Nintendo hat jetzt das Update 1.1.2 angekündigt, das morgen in Japan live geht und in der Nacht zum 30. September 2022 auch bei uns in Europa. Englische Patch-Notes gibt es noch nicht, aber Perfectly Nintendo hat die japanischen Patch-Notes ins Englische übersetzt.

Gleich zu Beginn der Patch-Notes widmet sich Nintendo den häufig auftretenden Verbindungsproblemen. Es seien zusätzliche Maßnahmen ergriffen worden, um das Problem zu beseitigen. Nintendo geht auf konkrete Verbesserungen oder Änderungen nicht näher ein.

Der Patch nimmt außerdem einige Änderungen am Gameplay, konkret der Steuerung, vor. Vor allem werden aber auch einige ärgerliche Fehler behoben. Einen Hotfix gibt es für den Bug mit der Tranktank-Spezialwaffe. Hier wurde es manchen SpielerInnen möglich, die Arena zu verlassen. Es ist eine Notlösung, man möchte hier später weiter nachbessern. SpielerInnen, welche den Glitch ausnutzen, werden Konsequenzen angedroht.

Für das nächste Update möchte sich Nintendo ausführlicher auf das Balancing konzentrieren und wird vermutlich Buffs und Nerfs vornehmen. Man beobachte jetzt das Kampfgeschehen und analysiere weiterhin Kampfdaten.

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo