Cyberpunk 2077 meldet sich mit einer „Night City Wire“ am 6. September zurück

Erinnert ihr euch noch an Night City Wire? Dieses Live-Format benutzte CD Projekt RED vor der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077, um euch das Spiel näher vorzustellen. Sieht man offensichtlich nicht als schlechtes Omen, denn jetzt holt man das Format wieder hervor.

Am 6. September um 17 Uhr deutscher Zeit möchte man euch in einer neuen Episode von Night City Wire den kommenden Anime Cyberpunk: Edgerunners vorstellen und euch erzählen, was als Nächstes für Cyberpunk 2077 geplant ist. Ihr könnt die Show bei Twitch verfolgen.

Neben dem großen Update 1.6 zum Spiel dürfte es vielleicht auch schon um die kürzlich angekündigte Erweiterung gehen, auf die man sich in Bälde konzentrieren möchte. Warum Cyberpunk 2077 im Herbst seinen zweiten Frühling erleben könnte, haben wir hier schon niedergeschrieben.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED