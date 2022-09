Assassin’s Creed Mirage hält einer Ubisoft-Tradition die Treue und ist jetzt offiziell

Assassin’s Creed Mirage hält einer feinen Tradition die Treue. Gefühlt kein Assassin’s Creed wurde angekündigt, ohne dass es vorher geleakt wurde. Ubisoft ging aufgrund der aktuellen Ereignisse in die Offensive und machte jetzt Assassin’s Creed Mirage offiziell. Außer einem Artwork veröffentlichte man keine (offiziellen) Details. Dafür lässt man sich Ubisoft Forward am 10. September vormerken.

Berichten zufolge soll Mirage in Baghdad spielen und „back to the basics“ gehen. Die Rückkehr von Wurfmessern, das Verstecken auf Dächern und eine dichte Anzahl von NPCs wird kolportiert.

Bildmaterial: Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft