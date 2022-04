Final Fantasy VII Remake: So entstand die berühmte Tanzeinlage im Honigtöpfchen

Am heutigen 29. April feiern wir den Welttag des Tanzes. So hat es das Internationalen Komitee des Tanzes schon 1982 beschlossen. Wie könnte man den heutigen Tag besser feiern, als mit einem Besuch im Honigtöpfchen! Mit großer Spannung haben Fans darauf hingefiebert, wie das berühmte Honeybee Inn wohl im Final Fantasy VII Remake aussehen würde.

Inzwischen wissen wir es. Square Enix veröffentlichte heute einige interessante Artworks aus den Entstehungsprozessen bei Twitter. Seit einiger Zeit teilt man in den sozialen Medien immer wieder Artworks und Trivia und heute geht es eben um das Honigtöpfchen.

Diesmal sehen wir Bilder, die wir nicht sehr oft sehen. Square Enix teilte die ersten Skizzen zu den Tanzszenen im Honigtöpfchen. Die sogenannte Storyboards der Zwischensequenzen skizzieren die Szenen, noch bevor erste Render entstehen. So sehen sie aus:

Während sich Square Enix bei Twitter schmallippig zu den Skizzen gibt, erfahren wir im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* noch mehr. „Dies war wahrscheinlich die ehrgeizigste und anspruchsvollste Zwischensequenz im gesamten Spiel“, erinnert sich Cutscene Director Hidekazu Miyake im Buch.

„Sie verlangte viel von uns, was wir vorher einfach noch nie gemacht hatten, und so dauerte es fast ein halbes Jahr von der Konzeption bis zur Fertigstellung. Wir wussten von Anfang an, dass wir das glitzernde Nachtleben von Wall Market realistisch darstellen wollten, also haben wir uns an Tänzer und einen Choreographen mit einem Hintergrund im Cabaret-Stil gewandt, um uns bei den Routinen zu helfen“, erklärt Miyake.

Toriyama besuchte einen Tanzclub

Vor einiger Zeit gab auch Director Motomu Toriyama Einblicke in seine Arbeit am Honigtöpfchen. „Die ganze Szene nahm lange Zeit in Anspruch, von der ersten Idee über das Komponieren der Musik, die Motion-Capturing-Aufnahmen und die gegenseitige Anpassung von Musik und Bewegungen. Ich war unglaublich nervös, bis das Ganze sich schließlich zusammenfügte“, so Toriyama damals.

Und er besuchte sogar zu Recherchezwecken einen Tanzclub. „Wir starteten mit einem allgemeinen Entwurf des Lieds und bauten darauf stückweise auf. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Komponisten Mitsuto Suzuki in einen Club in Roppongi gegangen bin, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie eine Tanzshow in Realität so abläuft!“

Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* sind die Skizzen übrigens englisch kommentiert. Das Ergebnis sind die schillernden Szenen im Honigtöpfchen, die die Erwartungen von Fans des Originals erfüllen sollten. Haben Sie? Was sagt ihr, wie gefällt euch das Honigtöpfchen?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO