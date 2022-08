Tokyo Game Show 2022: Ein neues Spiel der Atelier-Macher Gust wird enthüllt

Die Gamescom 2022 ist Geschichte, aber damit steht mit der Tokyo Game Show 2022 bereits das nächste Highlight an. Koei Tecmo hat nun angekündigt, dass man auf der Messe ein neues Spiel von Gust, den Atelier-Machern, ankündigen wird. Am 16. September gibt es dazu einen Livestream, in welchem auch Wo Long: Fallen Dynasty zu sehen sein wird. Über Daten und Livestreams informieren wir euch noch rechtzeitig.

Bei der letztjährigen Tokyo Game Show hatte Koei Tecmo ebenfalls ein neues Spiel mit dabei. Dieses entpuppte sich als Atelier Sophie 2. Derzeit ist auch kein neuer Atelier-Ableger angekündigt. Aber vielleicht handelt es sich ja um etwas ganz anderes?

Bildmaterial: Koei Tecmo