Wild-Arms-Nachfolger Armed Fantasia präsentiert sich im Kickstarter-Trailer

Nach der aufregenden Ankündigung von Armed Fantasia und Penny Blood am Wochenende hat Wild Bunch Productions jetzt den Kampagnen-Trailer zu Armed Fantasia veröffentlicht. Das Spiel ist ein spiritueller Nachfolger der Wild-Arms-Serie unter der Leitung von Schöpfer Akifumi Kaneko und weiteren ehemaligen Wild-Arms-Machern.

Armed Fantasia erzählt eine dramatische Geschichte in einer Welt, die auf die Zerstörung zusteuert. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer Gruppe von Pathfindern und begeben sich mit den ARMs auf eine gefährliche Reise durch eine weitläufige Westernpunk-Wildnis.

Die Kickstarter-Kampagne zu Armed Fantasia soll heute beginnen.

Der Kickstarter-Trailer:

