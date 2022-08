Life is Strange: Die sechste Ausgabe macht die Comic-Serie jetzt komplett

In der kommenden Woche erscheint der sechste und finale Comic-Band zu Life is Strange. „Wenn der Staub sich legt“ soll das herzzerreißende Finale bilden. Panini hat alle sechs Comics deutschsprachig* veröffentlicht.

Die offizielle Comic-Reihe setzt inhaltlich ein Jahr nach den Ereignissen von Life is Strange an. Geschrieben wurde die Reihe von Emma Vieceli, gezeichnet von Claudia Leonardi und koloriert von Andrea Izzo.

Story-Synopsis zum finalen Band:

Ausgerechnet ein Sturm scheint Max Caulfields einzige Chance zu sein, in ihre ursprüngliche Zeitlinie zurückzufinden. Und damit zu jener Chloe Price, die sie über alles liebt. Sie ist der Leuchtturm, der ihr den Weg durch die Wirren der Zeitenströme weist. Dazu muss sich Chloe in der anderen Realität jedoch zur selben Zeit am selben Ort wie ihre Freundin aufhalten. Glücklicherweise ist Max nicht allein. Pixie und Tristan, die beide ebenfalls über erstaunliche Fähigkeiten verfügen, stehen ihr zur Seite. Doch egal ob Max das Unmögliche gelingt, eine Chloe wird sie auf jeden Fall verlieren.