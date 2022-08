Shin-chan Meine Sommerferien mit dem Professor erscheint noch im August für PC-Steam

Neos und Entwickler Millennium Kitchen haben die Veröffentlichung von Shin-chan: Meine Sommerferien mit dem Professor ~Die endlose Sieben-Tage-Reise~ für PC-Steam für den 31. August 2022 angekündigt.

Die Steam-Seite ist bereits online und weist natürlich (wie die Switch-Version) deutsche Texte aus. Für Nintendo Switch ist das neue Shin-chan schon eine Weile verfügbar, die PS4-Version folgt ebenfalls nächste Woche.

Ob Shin-chan auf Steam vom Start weg Steam-Deck-verifiziert ist, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor. Auch, wann und wo die Handelsversion für Konsole erscheint, wissen wir noch nicht. Dass es eine solche gibt, ist aber bestätigt.

In Verbindung mit Harrys Dienstreise nach Kyushu verbringt Familie Nohara eine Woche im Haus der alten Freundin von Mitsy, welche in Pampa in der Präfektur Kumamoto lebt. Auf dem Weg nach Pampa erhielt Shinnosuke von einem sonderbaren Mann am Bahnhof Kumamoto eine etwas seltsame, selbst erfundene Kamera – mit der Bedingung, dass er sie ausprobiert und überwacht.

Mit der Kamera genießt Shinnosuke seine Sommerferien und besucht wunderschöne Wälder und Felder. Er fängt Insekten und geht den Leuten in der Stadt zur Hand. Natürlich findet er auch Freunde. Doch die sehen irgendwie genauso aus wie die aus dem Kindergarten…

Bildmaterial: Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey, Neos Corporation, Millennium Kitchen