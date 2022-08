Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation bekommt eine Handelsversion

Das nach seiner Veröffentlichung für Nintendo Switch von Fans sehr positiv aufgenommene Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey wird in wenigen Tagen auch für PlayStation 4 erscheinen.

Das haben diesmal nicht Publisher Neos und Entwickler Millennium mitgeteilt, sondern einmal mehr der PlayStation Store. Dort wird das Spiel inzwischen für eine Veröffentlichung am 25. August 2022 gelistet.

Hierzulande findet ihr das Spiel mit dem deutschen Namen Shin-chan: Meine Sommerferien mit dem Professor ~Die endlose Sieben-Tage-Reise~. Konsequent, denn es bietet auch deutsche Texte!

Auch eine Handelsversion für Nintendo Switch und PlayStation 4 wird es noch geben. Das bestätigte inzwischen Publisher Neos. Die Meldungen zu einer Veröffentlichung über Limited Run Games sind jedoch nicht offiziell. Neos bestätigte uns auf Nachfrage, dass ein Publisher für den Westen noch nicht feststeht.