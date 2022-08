Deutsche Verkaufscharts: Viele Neueinsteiger sorgen für eine bunte Woche

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, sorgen viele Neueinsteiger für eine bunte Woche. Das ist natürlich erfrischend nach dem kleinen Sommerloch!

Madden NFL 23 wird auch hierzulande immer populärer. Für das Football-Spiel springt der zweite Platz in den PS5-Rankings und der jeweils dritte Platz in den PS4- und Xbox-Series-Rankings heraus. Beachtlich.

Way of the Hunter übernimmt hingegen die Spitze der Xbox-Series-Charts und schafft es in den PS5-Charts auf den vierten Platz. In den PS5-Rankings hingegen kann das Bloodborne-esque Thymesia die meisten KäuferInnen begeistern.

In den PS4-Charts bleibt es mit Grand Theft Auto V und F1 22 bei den Spitzenreitern der Vorwoche. Auch auf Nintendo Switch können Nintendo Switch Sports und Mario Kart 8 Deluxe weiterhin punkten.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Thymesia, Team17, OverBorder Studio