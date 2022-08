Gamescom 2022: Xbox stellt Line-up von Xbox Game Studios und Partnern vor

Als erster und letzter der „Big Three“ hat Xbox heute das Line-up für die bevorstehende Gamescom bekannt gegeben. Nintendo und Sony PlayStation werden nicht folgen, ihre Teilnahme ist schon lange abgesagt.

Im Xbox Booth in Halle 8 am Stand B51/C58 erwarten euch 36 Spielstationen mit zahlreichen Games, die schon bald erscheinen. Darunter Spiele der Xbox Game Studios, ebenso wie von Partnerstudios. So liest sich das Line-up:

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment)

Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

Lies of P (Neowiz)

Lightyear Frontier (Frame Break)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

You Suck at Parking (Happy Volcano)

BesucherInnen des Xbox Booth können außerdem die neue Xbox App auf einem Smart TV von Samsung ausprobieren. Damit könnt ihr Xbox spielen, ohne dass ihr eine Xbox habt. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche Aktivitäten und Foto-Möglichkeiten. Zudem gibt es vollständige Barriere-Freiheit:

Xbox ist davon überzeugt, dass Spiele sicher, inklusiv und für alle zugänglich sein müssen. Auf der Xbox Booth sind Xbox Adaptive Controller auf Anfrage verfügbar – alle Bereiche des Standes sind für Personen in einem Rollstuhl zugänglich. Vor Ort warten außerdem DolmetscherInnen für Amerikanische Gebärdensprache (ASL), Britische Gebärdensprache (BSL) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sowie „Here to Help“-MitarbeiterInnen, um allen Besucher*innen dasselbe, außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen.

Des Weiteren gibt es am Donnerstag, den 25. August von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr deutscher Zeit, einen Xbox-Livestream mit Gesprächsrunden direkt vom Xbox-Stand. Es warten Interviews und Gameplay zu Spielen der Xbox Game Studios, darunter Mojang Studios, Obsidian Entertainment und World’s Edge.

Bildmaterial: Xbox