Kirby’s Dream Buffet: Nintendo teilt konkreten Termin für das Schnabulier-Spiel mit

Am Rande des heutigen Kirby 30th Anniversary Music Festivals haben Nintendo und HAL Laboratory auch den konkreten Termin für das kürzlich angekündigte Schnabulier-Spiel Kirby’s Dream Buffet mitgeteilt. Das Streckenbuffet eröffnet am 17. August 2022!

Futtere Erdbeeren, um ordentlich zuzulegen. Denn je größer Kirby ist, desto schneller rollt er bergab. Nur der kugeligste (und schwerste) Kirby gewinnt das Rennen! Willst du deinen Gegnern die Butter vom Brot nehmen? Dann schnapp dir Snackboxen und nutze die Spezial-Power der darin enthaltenen köstlichen Spezial-Snacks.

In diesem Mehrspieler-Spaß treten viele bunte Kirbys in gefräßigen Wettkämpfen gegeneinander an. Lokal geht das mit einem anderen Spieler, online geht es zu viert zur Sache. Rollt euch durch die Level und schnabuliert fleißig Erdbeeren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kirby’s Dream Buffet, Nintendo, HAL Laboratory