Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! von Konami angekündigt

Konami hat mit Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! für Nintendo Switch das nächste digitale Kartenspiel aus der beliebten Reihe angekündigt. Die Veröffentlichung in Japan soll noch in diesem Winter erfolgen. Bildmaterial oder weitere Details gibt es bislang nicht.

Dass Konami mit Yu-Gi-Oh! weitermachen wird, ist hingegen keine Überraschung. Das kompetitive Free-to-play-Kartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel, welches für alle Plattformen erhältlich ist, konnte bereits über 40 Millionen Downloads verzeichnen. Vor wenigen Tagen erreichte uns leider die traurige Nachricht, dass der Yu-Gi-Oh!-Schöpfer Kazuki Takahashi tödlich verunglückt ist.

