Dieses exklusive Pokémon-Merchandise gibt es nur an einem Wochenende in London

Dieses Pokémon-Merchandise bekommt ihr nur an einem verlängerten Wochenende und leider auch nur in London. Bei den Pokémon Weltmeisterschaften 2022 wird The Pokémon Company einen Pop-Up-Store unterhalten, in dem ihr auch exklusives Merchandise kaufen könnt, das es nirgendwo anders gibt.

Die erste Vorstellung dieses exklusiven Merchandises gehörte verdientermaßen Serebii. Es gibt zwei exklusive Sets aus Coin, Damage Counter und VSTAR-Marker in verschiedenen Designs. Die Bilder dazu seht ihr nachfolgend.

Um den Pop-up-Store zu besuchen, müsst ihr übrigens nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen und auch kein Besucherticket haben. Es reicht also der Flug nach London. Voll wird es sicherlich trotzdem, weshalb man den Einlass mit einer virtuellen Warteschlange organisiert.

Die Öffnungszeiten:

Mittwoch, 17. August: 12 Uhr bis 19 Uhr

Donnerstag, 18. bis Samstag, 20. August: 8 Uhr bis 20 Uhr

Sonntag, 21. August: 8.00 bis 16.00 Uhr

„Nach dem großen Erfolg des Pokémon Center London Pop-up-Stores im Jahr 2019 freuen wir uns sehr, das komplette Pokémon Center-Erlebnis wieder nach London zu bringen“, sagt Cindy Ruppenthal, Director of E-Commerce bei The Pokémon Company International.

„Wir haben eine riesige Auswahl an brandneuen Produkten, die wir unseren Fans in den kommenden Wochen unbedingt zeigen wollen und freuen uns darauf, alle im Store willkommen zu heißen und gemeinsam den Spaß und die Spannung der Pokémon-Weltmeisterschaft 2022 zu feiern.“

