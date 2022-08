Elden Ring: Dieses LEGO-Set des Wandelnden Mausoleums ist leider nur von einem Fan

Bock auf ein LEGO-Set zu Elden Ring? Klingt abwegig, ist es aber eigentlich gar nicht. Inzwischen gibt es viele Gaming-Themen in der LEGO-Welt. Von Super Mario, über Sonic the Hedgehog, bis hin zu Horizon Zero Dawn.

Das Werk eines Fans ist hingegen nicht offiziell und damit leider auch nicht erhältlich. Das Wandelnde Mausoleum wäre aber auch jeden Fall ziemlich teuer, so viel ist klar. HoboSapient, der sein Werk bei Reddit präsentiert hat, verbaute nach eigenen Angaben 5.000 bis 6.000 Teile.

Wer die Preise von Lizenz-LEGO kennt, weiß, wo die Reise da hingeht. HoboSapient sammelt seit etwa 20 Jahren LEGO und hatte viele der Teile schon zu Hause, für den Rest sorgte Pick-a-Brick.

Würdet ihr euch so ein Set auch kaufen? Seine Reddit-Fans fordern natürlich, dass HoboSapient seine Keation bei LEGO Ideas anmeldet. Dort stimmt die Community über Entwürfe ab, die möglicherweise Realität werden.

Schaut euch die Bilder hier bei Reddit an!

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware