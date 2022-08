Das 2D-Fighting-Game Blazing Strike verschiebt sich auf nächsten Frühling

Um das 2D-Fighting-Game Blazing Strike war es in letzter Zeit sehr ruhig. Zu ruhig für ein Spiel, welches noch in diesem Herbst erscheinen sollte. Aksys Games hat nun auch tatsächlich eine Verschiebung auf Frühling 2023 kommuniziert. Der von Arcade-Fightern inspirierte Titel soll dann für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PCs erscheinen und zeichnet sich durch Pixel-Art aus.

Die Verschiebung will man zum Feinschliff nutzen und „vielleicht Cross-Play“ hinzuzufügen.

Auch eine Handelsversion für Konsolen wird es geben, inklusive einer Limited Edition, die ein Artbook, einen Soundtrack und Charakter-Karten enthält.

Inspiriert ist das Spiel von klassischen Arcade-Fightern von Capcom und SNK, von den besten Spielen des Genres, wenn man so will. Man setzt also auf Nostalgie, aber auch auf einzigartige Spielmechaniken und moderne Technik.

Entwickelt wird Blazing Strike von RareBreed Makes Games, bisher bekannt für Ninja Beetles. Blazing Strike setzt auf ein 4-Button-System mit sechs normalen Angriffen.

Es gibt leichte, mittlere und schwere Schläge sowie Tritte und die defensiven Moves blocken, schützen und parieren. Ein Rush Trigger sorgt für schnelle Attacken und Bewegungen, lässt aber auch das Rush Meter sinken. Sinkt es auf null, taumelt der Charakter.

Bildmaterial: Blazing Strike, Aksys Games, RareBreed Makes Games