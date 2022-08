Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurde diesmal nur ein Titel.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PS4, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, Spike Chunsoft, Chime Corporation