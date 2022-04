Ys VIII: Lacrimosa of Dana erscheint mit allen DLCs für PlayStation 5

In Ys VIII: Lacrimosa of Dana spielt Ihr wieder Hauptcharakter Adol Christin, der sich, nachdem er einen Angriff auf sein Schiff überlebt hat, auf der Seiren-Insel durchschlagen muss und nebenbei noch herauszufinden versucht, was es mit der namensgebenden, blauhaarigen Dana auf sich hat, die ihm immer wieder in seinen Träumen begegnet.

NIS America kündigte jetzt bei der New Game Plus Expo 2022 eine Umsetzung des Spiels von Nihon Falcom für PlayStation 5 an. Die PS5-Version soll die zuvor veröffentlichten DLC bereits beinhalten. Bei NIS America gibt es eine Limited Edition.

Ys VIII erschien erstmalig im Juli 2016, damals noch für Sonys Playstation Vita. Später folgten dann weltweite Veröffentlichungen auf Playstation 4, Nintendo Switch, Windows PCs und Googles Stadia. Als Veröffentlichungszeitraum für die PS5-Version wurde Herbst 2022 genannt.

Der Trailer:

Bildmaterial: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, NIS America, Nihon Falcom