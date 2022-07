Valkyrie Elysium erscheint in einer Händler-exklusiven, physischen Edition

In dieser Woche schnürte Square Enix den Veröffentlichungstermin zu Valkyrie Elysium fest. Das Spiel feiert demnach sein Debüt auf PS4 und PS5 am 29. September 2022. Die PC-Steam-Version soll erst am 11. November veröffentlicht werden.

Für PlayStation wird es dabei auch eine Handelsversion geben. Bei Amazon könnt ihr die Standardversion für PlayStation 4 und PlayStation 5 bereits vorbestellen. Darüber hinaus gibt es eine Amazon-exklusive Edition für PS5.

Wie auch schon im Falle von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist derzeit noch nicht klar, was in dieser Edition enthalten ist. Allerdings gibt es keinen Aufpreis gegenüber der Standardversion, ihr habt also nichts zu verlieren.

In Japan gibt es natürlich auch wieder eine Collector’s Edition zu Valkyrie Elysium, die aber selbst dort exklusiv im Square Enix e-Store erhältlich sein wird. Sie beinhaltet neben dem Spiel noch einen Downloadcode für Lenneth, ein Artbook, das japanische Skript zu Elysium, Acrylkarten und einen Mini-Soundtrack.

Darüber hinaus gibt es im deutschen Square Enix Store noch eine Steelbook-Edition. Valkyrie Elysium soll die betagte Valkyrie-Reihe „in die Moderne“ bringen. Eine atmosphärische Welt, inspiriert von der nordischen Mythologie, wird ebenso versprochen wie rasante Kämpfe und eine umwerfende audiovisuelle Präsentation.

Bildmaterial: Valkyrie Elysium, Square Enix, Soleil