Konami kündigt Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection an

Beim abendlichen State of Play hat Konami die Veröffentlichung der Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection angekündigt. Die Sammlung aus 13 Klassikern soll in diesem Jahr für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Es wird eine physische und digitale Ausführung geben.

Diese Spiele sind enthalten:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Das sind viele Spiele. 13. Gemeinsam mit Entwickler Digital Eclipse möchte man die Klassiker fachmännisch auf moderne Plattformen anpassen. Dazu zählen die üblichen Quality-of-Life-Features wie Zurückspulen und Speichern. Für bestimmte Spiele wird es neue Online-Features geben und lokale Couch-Koop-Modi geben.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Konami