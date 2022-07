The Legend of Zelda: So könnte das Reich der Zora in der Unreal Engine 5 aussehen

Zelda-Fan RwanLink hat wieder zugeschlagen. Im Dezember sorgte er mit einem beeindruckenden YouTube-Video für Aufsehen. Es zeigte Kakariko Village aus Zelda: Ocarina of Time in beeindruckender Grafik – erstellt mit der Unreal Engine 5. Das Video fand viel Zuspruch und RwanLink ließ im April einen wunderschönen Hylia-See folgen.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Sein neuestes Video zeigt uns jetzt das Reich der Zoras aus Zelda: Ocarina of Time in einer beeindruckenden Optik, erschaffen mit der Unreal Engine 5.

Diesmal gibt es auch ein paar Einblicke in seine Arbeit. „Ich persönlich habe in den letzten viereinhalb Monaten 1200 Stunden an diesem Video gearbeitet“, schildert RwanLink. Außerdem habe ein Komponist gleich acht Songs für das Video vorbereitet.

Das Video ist wie immer nicht nur verdammt schön, es ist auch liebevoll eng am Original und witzig. Wenn Kepora Gebora euch fragt, ob ihr die Erläuterungen noch einmal hören wollt und Link dann wild und abwehrend mit den Händen fuchtelt, müsst ihr sicher auch schmunzeln.

Aber: Auch die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild wird so nicht aussehen. Falls es euch jetzt wieder zu Ocarina of Time zieht: Das könnt ihr jetzt mit dem Erweiterungspaket bei Nintendo Switch Online auch auf der Switch spielen.

Das neue Video von RwanLink:

