Square Enix präsentiert bei der Gamescom ein umfangreiches Line-up von Merchandise

In den Ohren der meisten Square-Enix-Fans dürfte das fast ein wenig nach Hohn klingen. Es sickerte bereits durch, dass Square Enix bei der Gamescom 2022 in diesem Jahr nicht wie gewohnt vertreten sein würde.

Heute kündigt Square Enix an, „auf der Gamescom ein umfangreiches Line-up“ präsentieren zu wollen. Gemeint ist aber nicht das für das Restjahr durchaus umfangreiche Spiele-Line-up, sondern jenes „aus dem Square Enix Store“.

Nicht mehr als der Merchandise-Stand ist damit gemeint, den es auch sonst immer in Köln zu bestaunen gab. Er wird in Halle 5.2, Stand D020 zu finden sein. Auf 114 m² möchte man 180 verschiedene Artikel ausstellen und verkaufen.

An den Publikumstagen wird es zudem „diverse Aktionen“ geben. BesucherInnen können sich bei einem Einkauf ab 50 Euro auf folgende Bonus-Artikel freuen:

Donnerstag, 25. August – Final Fantasy XIV Job-Pin

Freitag, 26. August – Dissidia Final Fantasy Acryl-Schlüsselanhänger

Samstag, 27. August – Final Fantasy XIV Handwerksklassen-Pin

Sonntag, 28. August – Bomb Plushie oder Final Fantasy XIV Carabiner

Es ist dabei nicht so, als gäbe es in Köln nichts zu zeigen. Mit Valkyrie Elysium, NieR: Automata für Nintendo Switch, Star Ocean: The Divine Force und Dragon Quest Treasures hat man allein vier bunte Spiele, die bereits einen konkreten Veröffentlichungstermin 2022 haben.

Bildmaterial: Forspoken, Square Enix, Luminous Productions