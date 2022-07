Gamescom 2022: Endlich gibt es eine offizielle Ausstellerliste vom Veranstalter

Die Ausstellerliste zur Gamescom 2022 war in diesem Jahr lange ein Geheimnis. Mühsam wurde zusammengetragen, wer überhaupt alles dabei ist, nachdem es die ersten Absagen gehagelt hatte.

Jetzt legt die Gamescom 2022 endlich los. „Internationalen Top-Unternehmen“ seien dabei. Insgesamt über 500 angemeldete Unternehmen. Nicht alle sind natürlich klassische Videospiel-Publisher. Aber die Liste ist dennoch lang. Eine Auswahl:

2K, 505 Games, Aerosoft, Amazon Web Services, AMD, Assemble Entertainment, astragon Entertainment, Bandai Namco, BenQ, Daedalic Entertainment, ESL Gaming, GIANTS Software, HandyGames, HoYoverse, Humble Games, HyperX, Kalypso Media Group, Koch Media, KRAFTON, Level Infinite (Tencent), MEDION, Neowiz, NetEase Games, Pico Interactive Pte., Raw Fury, Razer, Samsung, SEGA Europe, SteelSeries, TaleWorlds Entertainment, Team17, THQ Nordic, Thunderful, TikTok, Ubisoft, Warner Bros. Games, Western Digital, Xbox und Xsolla.

Schmerzhaft stellen wir allerdings fest, dass zusätzlich zu bereits bekannten Absagen wie Nintendo und Sony PlayStation auch Konami, Koei Tecmo, Capcom oder Square Enix (nur in der Merchandise-Halle) fehlen. Auch Electronic Arts fehlt – ein Publisher für die Breite.

Allerdings: Mit Koch Media ist ein Unternehmen vertreten, das bereits viele Spiele gemeinsam mit Koei Tecmo oder Square Enix hierzulande veröffentlichte. Dazu muss man sicherlich die Line-ups abwarten. Insbesondere Square Enix hätte noch in diesem Jahr wirklich einiges zu bieten.

Für unentschuldigt fehlende Publisher hat der Branchenverband in Person von Felix Falk aber natürlich eine Erklärung: „Verzögerte Spiele-Entwicklungen, gestiegene Kosten und Unsicherheiten bei internationalen Reisen sind nur drei Gründe, warum einige Games-Unternehmen in diesem Jahr noch nicht wieder in Köln vertreten sein können. Das ändert aber nichts daran, dass die Gamescom wieder ein absolutes Highlight wird und ein unvergessliches Erlebnis auf Besucherinnen und Besucher wartet.“

