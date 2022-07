Bayonetta 3: Nintendo präsentiert Termin, Collector’s Edition und eine kleine Überraschung

Fans mussten lange warten, nun macht Nintendo aber Nägel mit Köpfen. Bayonetta 3 erscheint am 28. Oktober 2022 und damit wie versprochen noch in diesem Jahr für Nintendo Switch. Dazu präsentiert PlatinumGames einen neuen, spektakulären Trailer. Die Hexe ist zurück!

Das Spiel erscheint auch in der Trinity Masquerade Edition, inklusive Artbook und drei speziellen Spielecovern, die gemeinsam ein Panoramabild ergeben. Anders als zuletzt die Sammleredition zu Xenoblade Chronicles 3 ist diesmal nicht von einem exklusiven Verkauf im My-Nintendo-Store die Rede.

Bayonetta durchschreitet gewohnt anmutig diverse Schauplätze in dem brandneuen Action-Spiel für Nintendo Switch. In neuerlich verruchter Aufmachung, doch immer noch mit ellenlangen Zöpfen und bewaffnet mit ihren charakteristischen Handfeuerwaffen und mit Hexenzeit, der Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen, stellt sich die Umbra-Hexe einem rätselhaften Unheil entgegen. Dieses Mal finden sich feindliche Invasoren, sogenannte Homunkuli, die von Menschen erschaffen wurden, in Bayonettas Fadenkreuz.