Mit diesen NieR-Geldbörsen könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes euer Geld versenken

Es gibt gewiss ausgefallenes Merchandise und sicherlich gehört die nachfolgenden Stücke dazu. Square Enix bietet im hauseigenen Online-Store jeweils eine Geldbörse zu NieR Replicant und NieR Automata an. Ihr könnt sie ab sofort vorbestellen und dürft dann bis zur Auslieferung im April 2023 sparen.

Denn das gute Stück kostet 479,99 Euro.

Wer beide Modelle möchte – YoRHa und Emil – legt also fast 1.000 Euro auf den Tisch. Was die Geldbörse so teuer macht, geht aus der Produktbeschreibung ehrlich gesagt nicht hervor.

Es gibt ein paar Logo-Prägungen, eine jeweils passende Marke „YoRHa“ oder „Emil“ und natürlich ist die Geldbörse aus echtem Leder. Hat vielleicht jemand seine Kreditkarte drin vergessen? Hm.

Bildmaterial: Square Enix Store