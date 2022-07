SaGa Frontier 2: Ein Online-Shop listet den Klassiker für PS4 und Switch

Beim Online-Händler Play-Asia ist ein Eintrag für SaGa Frontier 2 für PlayStation 4* und Nintendo Switch* aufgetaucht. Das ist überraschend, denn eine entsprechende Neuveröffentlichung ist von Square Enix bisher nicht angekündigt. Play-Asia nennt mit dem 25. August einen recht zeitnahen Veröffentlichungstermin.

So ganz aus dem Nichts käme ein Remaster von SaGa Frontier 2 jedoch überhaupt nicht. Es wäre genau genommen nur die logische Folge von dem, was rund um die SaGa-Reihe in letzter Zeit passiert ist. Im letzten Jahr erschien bereits SaGa Frontier Remastered, aber auch Romancing SaGa 3, SaGa Scarlet Grace: Ambitions und die Neuveröffentlichung der Game-Boy-Trilogie als Collection of Saga sorgten für ordentlich Betrieb. Im Winter erscheint zudem Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered.

Musik in den Ohren vieler SaGa-Fans war dann auch, dass man mit den Verkaufszahlen zufrieden war, diese lagen gar über den Erwartungen. Auch nicht selbstverständlich. SaGa-Macher Akitoshi Kawazu nannte konkret bereits Romancing SaGa, SaGa Frontier 2 und Unlimited SaGa, welche man auch noch gerne neu veröffentlichen würde. Da scheint man nun also wirklich vorwärtszumachen. Auch an einem neuen Spiel soll gearbeitet werden.

via Gematsu, Bildmaterial: SaGa Frontier 2, Square Enix