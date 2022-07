Idea Factory datiert Amnesia: Memories und Amnesia: Later x Crowd für Switch

Idea Factory International hat die kommende Amnesia-Veröffentlichung für Nintendo Switch im Westen auf den 20. September datiert. Dazu gehört neben Amnesia: Memories als Dreingabe außerdem die Compilation Amnesia: Later x Crowd. Letztere wird gar erstmals im Westen veröffentlicht.

Amnesia: Memories nimmt SpielerInnen mit auf ein romantisches Abenteuer, um die Wahrheit hinter einem Gedächtnisverlust herauszufinden. Fünf romantische Pfade gibt es, die in mehr als 20 Enden verzweigen. Amnesia: Memories ist 2015 bereits für PC-Steam und PS Vita im Westen erschienen.

Davon kann bei Amnesia: Later x Crowd noch keine Rede sein, das erstmals lokalisiert wird. Hier sind zwei frühere Amnesia-Spiele enthalten, nämlich (ihr ahnt es) Amnesia: Later und Amnesia: Crowd. Es handelt sich dabei um Companion-Spiele zu Amnesia: Memories. Man erlebt eine Vielzahl unterschiedlicher Story-Szenarien und neue Minispiele. Ihr könnt eure Beziehungen zu Haupt- und Nebencharakteren von Amnesia: Memories vertiefen und sehen, was daraus wird.

Physische Optionen

Im europäischen Iffy’s Online Store sind bereits Handelsversionen gelistet, aber noch nicht bestellbar. Neben der Day One Edition gibt es auch eine Limited Edition – beides jeweils einzeln pro Spiel oder als Dual Pack.

Der ältere Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Amnesia: Later x Crowd, Idea Factory, Design Factory, Otomate