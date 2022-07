Final Fantasy VII Remake: Warum die Wahl auf Bank und Automat als Speicherpunkt gefallen ist

Square Enix hat eine neue Ausgabe von Final Fantasy VII Remake Revisited veröffentlicht. In dieser Interview-Serie besprechen die Entwickler bestimmte Design- und Entscheidungsprozesse der Entwicklung des ersten Teils der Remake-Trilogie. Dabei kommen stets die jeweiligen Experten ihres Fachgebiets zu Wort.

Diesmal geht es um Musik, Wind und die Speicherpunkte. Im Original waren die Speicherpunkte deutlich sichtbar und haben sich visuell von der Umgebungsgrafik angehoben. Ein grüner Punkt mit einem schwebenden, lilafarbenen „C“ für Checkpoint. Wir haben es alle noch vor dem geistigen Auge, oder?

Für das Remake hielt man einen solchen Checkpoint nicht mehr für zeitgemäß. Wie ihr wisst, ist der Speicherpunkt diesmal eine Bank mit einem danebenstehenden Verkaufsautomaten. „Ich persönlich habe mich für die Bänke und Verkaufsautomaten starkgemacht“, lacht Co-Director (Game Design und Programming) Naoki Hamaguchi.

„Als Teil der Mechaniken des Spielsystems wäre es normalerweise für ein Element wie dieses am besten, wenn es sich ein bisschen hervorheben würde (um es sichtbarer zu machen). Aber ich dachte, dass wir das Ganze ein bisschen subtiler und abstrahierter gestalten sollten, ohne komplett auf Realismus zu verzichten“, so Hamaguchi.

Die Bank ist gewiss realistischer. Aber mal mehr, mal weniger hervorgehoben. Es gibt natürlich Gebiete, in denen sie sich hervorragend einfügt. Aber manchmal wirkt sie auch deplatziert, oder? Eine andere Gestaltung kam aber eigentlich nicht infrage, man hat sich früh festgelegt.

„Wir wollten diese Stellen im Spiel auf warme und einladende Weise gestalten, um zu vermitteln, dass es sich hier um Orte des Ausruhens handelt, deshalb entschieden wir uns schon früh in der Entwicklung für Bänke und Verkaufsautomaten“, erklärt Hamaguchi.

Die Form des ikonischen „C“ aus dem Original findet sich übrigens im Design vieler Bänke wieder. Das ist euch sicher auch aufgefallen, oder? Darauf ging Hamaguchi leider nicht ein. Findet ihr die neuen Speicherpunkte gelungen?

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 4 erhältlich. Auf PS5 und PCs kommt ihr auch in den Genuss von Final Fantasy VII Remake Intergrade mit der neuen Yuffie-Episode. Mal sehen, ob die Bänke und Automaten für Final Fantasy VII Rebirth beibehalten werden.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO