Die Händler-exklusive Edition zu The DioField Chronicle könnt ihr jetzt vorbestellen

Amazon wird exklusiv eine Edition zu The DioField Chronicle anbieten. Ohne Aufpreis gegenüber der Standardversion bekommt ihr so ein Steelbook zum Spiel dazu. Allerdings gibt es diese Version nur für Nintendo Switch und PlayStation 5.

Eine Standardversion gibt es darüber hinaus auch für PlayStation 4 und Xbox. Im Square Enix Store gibt es obendrein noch eine Collector’s Edition mit einem Brettspiel.

Es ist bereits die dritte Händler-exklusive Edition von Amazon zu einem Square-Enix-Spiel in kürzerer Zeit. Auch zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion* gibt es eine solche Edition, ebenso wie zu Valkyrie Elysium*. In beiden Fällen ist der Bonus aber noch nicht konkret ausgewiesen.

The DioField Chronicle ist das kommende Taktik-RPG von Square Enix. Hinter einer „fesselnden Geschichte“ erwartet euch ein „Real Time Tactical Battle“-System. Taktische Kämpfe, aber in Echtzeit. Die Schlachtfelder kommen in Diorama-Optik daher.

Bildmaterial: The DioField Chronicle, Square Enix, Lancarse