Digimon Survive für PS4 könnt ihr jetzt „gratis“ bekommen

Falls ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch die Handelsversion zu Digimon Survive für PlayStation 4 zu kaufen, dann habt ihr jetzt eine grandiose Gelegenheit. Ihr könnt das brandneue Spiel quasi „gratis“ bekommen.

Gleiches gilt übrigens für die ebenfalls neue PS4-Handelsversion zu Turtles: Shredder’s Revenge und das gestern veröffentlichte Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. „Gratis“ in Anführungsstrichen, denn am Ende müsst ihr (natürlich) trotzdem etwas bezahlen.

Doch Digimon Survive, Turtles: Shredder’s Revenge und Story of Seasons: Pioneers of Olive Town für PS4 sind jetzt Teil der „3 für 2“-Aktionen bei Media Markt und Saturn. Ihr könnt eines der Spiele somit gratis erhalten, wenn ihr die beiden anderen (oder zwei ganz andere) kauft.

Gestern Abend listete auch Amazon das Spiel als Teil der „3 für 2“-Aktion, die man dort konterte. Doch heute Morgen ist das nicht mehr der Fall. Wir beobachten die Sache und aktualisieren diesen Artikel.

Kleines Rechenbeispiel: Das ebenfalls sehr frische The Quarry für PS4 (58,99 Euro) und das grandiose AI: The Somium Files 2 (59,99 Euro) in den Warenkorb packen – dann Digimon Survive dazu, das es als günstigstes der drei Spiele gratis gibt.

Oder auch: Digimon Survive (49,99 Euro) sowie eben Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (39,99 Euro) und Turtles: Shredder’s Revenge (44,99 Euro) für insgesamt 94,98 Euro. Nicht schlecht für drei neue Spiele. Ihr könnt ja mal hereinschauen.

Werbung – Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco, Hyde