Das psychedelische Horrorspiel The Chant präsentiert euch Einblicke in seine Story

Prime Matter und Entwickler Brass Token haben einen neuen Trailer zum erst unlängst angekündigten, psychedelische Horrorspiel The Chant veröffentlicht. The Chant will ab Herbst die „dunkle Seite der Spiritualität“ mit euch durchbrechen und ein neuer Stoy-Trailer zeigt euch, was euch inhaltlich erwartet.

The Chant spielt an einem spirituellen Rückzugsort, der sich auf einer abgelegenen Insel befindet. Nachdem ein gemeinsames Gesangsritual – ein Chant – schrecklich schiefgeht, öffnet sich ein Portal zur Alptraumdimension „The Gloom“. Jetzt heißt es für Protagonistin Jess zu überleben und sich gegen eine Vielzahl prismatischer Schrecken zu wehren, die durch das Ritual entfesselt wurden.

Spielerische Einblicke bietet auch der zweite Trailer noch nicht besonders viele. Aber das ist für einen Story-Trailer natürlich auch angemessen. The Chant soll noch 2022 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Eine Limited Edition könnt ihr euch bereits bei Amazon* sichern.

Der neue Story-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Chant, Prime Matter, Koch Media, Brass Token