Inazuma Eleven lebt: Akihiro Hino meldet sich mit Neuigkeiten zu Wort

Der neueste Inazuma-Eleven-Ableger steckt ganz offensichtlich in Schwierigkeiten, dafür muss man keine Insider-Einblicke haben. Das Spiel wurde 2016 angekündigt und war ursprünglich für Frühjahr 2019 geplant – es sollte Inazuma Eleven Ares heißen. Seitdem befindet es sich offensichtlich in der berühmten development hell.

Man trennte es später von den Inhalten des Anime, nannte es in Inazuma Eleven: Great Road of Heroes um und stellte es schließlich zugunsten von Yo-kai Watch auf das Abstellgleis. Man legte es auf Eis. Aber Level-5 und Akihiro Hino sind ausdauernd und zäh, wie es scheint.

Der Level-5 CEO meldete sich jetzt bei Twitter. Nächste Woche wolle man demnach Informationen zum neuen Inazuma Eleven in Form eines neuen und aktualisierten Entwicklerblogs herausgeben. Hino bedankt sich für die Geduld der Fans.

Dazu zeigte er ein Artwork. Der Hauptcharakter ist offensichtlich noch derselbe. Was sich darüber hinaus am Spiel über die Jahre geändert hat, ist schwer zu sagen. Wir sind gespannt. Das Gameplay, das Hino 2020 zeigte, sag gar nicht so schlecht aus.

Bildmaterial: Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, Level-5