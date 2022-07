One Piece Odyssey erklärt euch die Besonderheiten seines rundenbasierten Kampfsystems

In einem Interview im hauseigenen Blog spricht Producer Katsuaki Tsuzuki über One Piece Odyssey und dessen Konzept, Schauplätze und das Kampfsystem. One Piece Odyssey spielt in einer großen Welt und setzt auf ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem. Und da gibt es ja manchmal Erklärungsbedarf, wie Naoki Yoshida weiß.

„Das Kampfsystem ist rundenbasiert und bietet angepasste Angriffe für jedes Mitglied der Strohhüte. Die Spieler haben auch die Möglichkeit, Gegnern und damit Kämpfen aus dem Weg zu gehen“, wird erklärt.

Es würden dabei klassische JRPG-Funktionen benutzt, aber auch besondere Ansätze, welche One Piece Odyssey einzigartig machen würden. Das Gefühl, Seite an Seite mit jedem Strohhut zu spielen, steht im Vordergrund.

Als besonderes Spielsystem für den strategischen Kampf der Charaktere habe man das Scrambled Area Battle entwickelt. „Bei diesem System sind Kampfkarten in verschiedene Bereiche unterteilt, denen verschiedene Gegner und kampfbereite Crewmitglieder zufällig zugewiesen werden“, erklärt Katsuaki Tsuzuki.

Es gilt dabei, die beste Strategie basierend auf den Fähigkeiten des Charakters zu finden, die Stärken, Schwächen und Fähigkeiten der Gegner kombiniert. „Umfang, Reichweite und Nebeneffekte eigener Angriffe dürfen jedoch auch nicht außer Acht gelassen werden“, heißt es.

„Diese Funktionen untermauern die Einzigartigkeit der verschiedenen Charaktere und führen dazu, dass jeder Kampf – selbst gegen die gleichen Gegner – völlig anders verlaufen kann. Um zu gewinnen, müssen die Spieler über jedes Mitglied und das Feld Bescheid wissen.“

Darüber hinaus könne es während eines normalen Kampfs auch zu einem Ereignis kommen, das die Gruppe aufteile, oder verschiedene Effekte wie Bewegungsunfähig bewirke, was dazu führe, dass man seine Strategie überdenken müsse.

Na, seid ihr schon gespannt, ob dieses klassische Kampfsystem für euch funktioniert? One Piece Odyssey soll noch in diesem Jahr für PlayStation, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Die bisherigen Details zum Spiel findet ihr in unserem Artikel-Archiv.

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA