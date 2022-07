Survival-Horror-Game Narin: The Orange Room soll 2023 für PCs erscheinen

Publisher Urnique Studio und Entwickler RedSensation Games wollen 2023 das Survival-Horror-Game Narin: The Orange Room für PC-Steam veröffentlichen.

Das Spiel folgt der Geschichte von Narin, einem jungen Mädchen mit einem sechsten Sinn, deren Schwester auf mysteriöse Weise verschwindet und die während der Dämmerung in eine geheimnisvolle Welt gerät.

Die Handlung spielt in einer Schule. Mit der Dämmerung tauchen wilde Geister in der Dimension auf, in der sich Narin bewegt. Ihr müsst euch bewegen, ohne entdeckt zu werden. Die Schule kann aber auch tagsüber erkundet werden, um letztlich alle Geheimnisse um das Verschwinden der Schwester aufzudecken.

Der Trailer:

Bildmaterial: Narin: The Orange Room, Urnique Studio, RedSensation Games