Final Fantasy XVI: In Valisthea lebte vor 1.500 Jahren eine alte Zivilisation des Himmels

Vermutlich wird es jetzt erstmal eine Weile keine neuen Details zu Final Fantasy XVI geben, aber die Interviews von Naoki Yoshida mit der Presse in den letzten Wochen waren auch sehr ergiebig.

Aus dem Degenki-Interview möchten wir euch noch eine Erkenntnis zur Lore von Final Fantasy XVI mitgeben. Nur in diesem Interview hat Naoki Yoshida nämlich eine „alte Zivilisation“ angesprochen.

Angesprochen auf ein typisches Final-Fantasy-Element, nämlich Luftschiffe, antwortete Naoki Yoshida: „Tatsächlich gab es in Valisthea einst eine alte, technologisch weit fortgeschrittene Zivilisation, die als „Zivilisation des Himmels“ bekannt ist“, sagt Yoshida.

Etwa 1.500 Jahre vor den Ereignissen in Final Fantasy XVI sei es jedoch zu einem großen Krieg gekommen und diese Zivilisation des Himmels brach zusammen. An vielen Stellen findet man heute jedoch noch alte Ruinen dieser Zivilisation.

„Die Menschen der heutigen Welt sind sich bewusst, dass die Ruinen, die jetzt auf der Erde stehen, früher am Himmel flogen“, so Yoshida. Der weiterhin andeutet, dass wir in Zukunft dazu mehr erfahren. Die bisherigen Details würden natürliche Landschaften mit einem mittelalterlichen Einschlag zeigen, aber zukünftige Updates seien geplant.

Eine alte Zivilisation? Da werden natürlich Erinnerungen wach. In der Final-Fantasy-Reihe ist das mehr als einmal ein Thema gewesen. Möglicherweise erfahren wir schon im Herbst mehr, dann möchte Yoshida mit seinem Team den dritten Trailer veröffentlichen.

Final Fantasy XVI selbst wird im Sommer 2023 erscheinen, wobei es inzwischen komplett spielbar ist und nahe der Fertigstellung. In den letzten Tagen gab es allerhand neue Details zum Spiel, die ihr hier nachlesen könnt.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix