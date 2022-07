Chaos;Head Noah erscheint im Oktober auch für PCs via Steam

Die Visual Novel CHAOS;HEAD NOAH wird laut dem Publisher Spike Chunsoft am 7. Oktober für PCs via Steam erscheinen. Gleichzeitig soll an diesem Tag Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack für Nintendo Switch herauskommen.

Geschichte

Die Story von CHAOS;HEAD NOAH spielt in Shibuya und bezieht sich auf den Studenten Takumi Nishijō. Shibuya wird von einer mysteriösen und brutalen Mordserie heimgesucht, die unter der Bezeichnung „New Generation“-Wahnsinn bekannt ist. Takumi interessiert sich nicht für Nachrichten solcher Art, doch während eines Onlinegespräches mit einer Person namens Shōgun erhält Takumi zahlreiche Links.

Am nächsten Tag wird Takumi Zeuge der Szene, die er im Internet bereits gewesen hat. Und obwohl er versucht, der New Generation aus dem Weg zu gehen, wird er immer tiefer mit in die Sache hineingezogen. Nicht nur die Polizei interessiert sich für ihn, er selbst wird ein Ziel für Shōgun. In einer Spirale aus Wahnvorstellungen und Paranoia weiß Takumi bald nicht mehr, welchen Menschen er noch trauen kann.

