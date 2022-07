Japanische Verkaufscharts: Fire Emblem Warriors: Three Hopes dominiert im Musou-Mutterland

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 20. Juni bis zum 26. Juni 2022 liegen vor und diesmal gibt es natürlich einige interessante Neueinsteiger, allen voran Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

In Deutschland konnte sich der neue Musou-Ableger nur bis auf Rang 3 der Switch-Rankings durchschlagen. Im Musou-Mutterland Japan reicht es mit gut 97.000 verkauften Einheiten natürlich für den ersten Platz.

Den Erstling haut Three Hopes damit locker in die Tasche. Es gab einen Anstieg um 50 % im Vergleich – genug, um die Life-Time-Sales von Fire Emblem Warriors gleich in der ersten Woche zu überbieten.

[NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Nintendo, 06/24/22) – 97.538 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 19.255 (512.3010 [NSW] Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) – 10.663 (122.512) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9.261 (4.691.651) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 8.239 (777.810) [NSW] Mario Strikers: Battle League (Nintendo, 06/10/22) – 7.688 (52.863) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7.437 (3.188.728) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.095 (2.684.472) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4.621 (7.272.811) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.449 (4.909.639) [NSW] 9-nine- (Palette, 06/23/22) – 4.050 (New) [NSW] Monster Hunter Rise Best Price (Capcom, 12/16/21) – 3.875 (75.357) [NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 3.553 (2.564.089) [NSW] Capcom Fighting Collection (Capcom, 06/24/22) – 3.433 (New) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3.072 (984.841) [PS4] Capcom Fighting Collection (Capcom, 06/24/22) – 2.798 (New) [???] Fighting Legends Pack (Capcom, 06/24/22) – 2.707 (New) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,498 (2.044.806) [NSW] Pokémon-Legenden: Arceus, 01/28/22) – 2.429 (2.264.082) [NSW] AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (SC, 06/23/22) – 2.333 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 28.267 (1.927.423) Switch – 19.089 (18.418.847) Switch Lite – 9.193 (4.771.088) PlayStation 5 – 7.257 (1.459.052) Xbox Series X – 4.881 (113.864) Xbox Series S – 4.034 (134.110) PS5 Digital – 1.924 (244.132) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 141 (1.187.199) PlayStation 4 – 17 (7.819.718)

